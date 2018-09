​Barraqueiro "incrédula" com decisão do sindicato de avançar com greve

A administração do grupo Barraqueiro, que detém várias empresas de transporte rodoviário de passageiros, manifestou-se "incrédula" com a decisão de o sindicato afeto ao setor avançar para uma greve no dia 28 por questões salariais.



Em declarações esta tarde à agência Lusa, o coordenador da Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (Fectrans), José Manuel Oliveira, anunciou que trabalhadores de várias empresas do grupo Barraqueiro irão fazer greve naquela data para reivindicar aumentos salariais e melhores condições de trabalho.

O sindicalista referiu que atualmente o salário médio nas empresas do grupo é de 640 euros e que o objetivo passa por estabelecer no futuro um salário mínimo superior a 700 euros.

Numa reação a esta greve anunciada pela Fectrans, Luís Cabaço Martins, membro do conselho de administração do Grupo Barraqueiro e presidente da Associação Nacional de Transportadores Rodoviários de Pesados de Passageiros (ANTROP), disse à Lusa ter ficado incrédulo com a posição assumida pelo sindicato.

"Tivemos conhecimento do pré-aviso e achamos estranho, dado o bom clima social que existe em todos as empresas do grupo e pelo facto de termos estado em negociações com o sindicato", afirmou o administrador.

Luís Cabaço Martins referiu que em março a ANTROP tinha estabelecido um acordo com a Fectrans para uma atualização salarial de 1,5% (para cerca de 654 euros) sendo que, posteriormente, a Barraqueiro decidiu que essa atualização seria superior a 2%.

"Procedemos a aumentos acima do que foi acordado com os sindicatos. A análise histórica mostra que o salário dos trabalhadores do grupo Barraqueiro está entre 8 a 10% acima da média salarial do setor", argumentou.

O administrador da Barraqueiro manifestou-se tranquilo quanto aos eventuais impactos da paralisação, não acreditando que a greve venha a ter "efeitos significativos".

"Estamos tranquilos porque as empresas sempre agiram de boa-fé. Não esperamos que a greve tenha um impacto positivo porque temos a convicção de que os trabalhadores saberão interpretar aquilo que tem sido a postura da Barraqueiro", sublinhou.