Portugal entra a golear no Europeu de Sub-20 de hóquei

A Seleção Nacional de Sub-20 de hóquei em patins goleou a Alemanha (8-0), esta segunda-feira, no arranque do Europeu da categoria, que tem lugar em Viana do Castelo.

Nos outros dois jogos de abertura do torneio, Espanha e Itália também golearam.

A "roja" impôs-se à Suíça por 12-2, ao passo que os transalpinos bateram a Inglaterra (10-1).

Portugal procura, em Viana do Castelo, o sexto título europeu consecutivo na categoria Sub-20 do hóquei em patins.