Costa agradece aos portugueses que não “viraram as costas a Angola”

O primeiro-ministro, António Costa, agradeceu esta segunda-feira aos portugueses que vivem em Angola terem permanecido mesmo nos momentos difíceis que o país atravessou.

Num encontro com a comunidade portuguesa em Luanda, António Costa disse que vale a pena construir um futuro conjunto e que a relação entre os dois países é uma ponte segura.

“Há algo que eu acho que estes dez anos nos ensinaram a todos, é que a existência desta grande ponte entre Portugal e Angola é uma enorme segurança para todos nós sabermos que há sempre um porto de abrigo, um novo espaço de oportunidades e novas condições para construirmos a esperança”, disse o chefe do Governo.

“As relações, normalmente, são testadas nos momentos difíceis e, ao longo destes dez anos passámos no teste: em todos os momentos difíceis que nós vivemos Angola não nos virou as costas e nos momentos difíceis que Angola viveu, vocês não viraram as costas a Angola e isso dá uma força e uma confiança enorme para aquilo que temos de fazer em conjunto”, frisou António Costa.

O primeiro-ministro falava num encontro a comunidade portuguesa em Luanda, o último ponto deste primeiro dia da sua visita a Angola.

Na terça-feira, António Costa encontra-se com o Presidente angolano, João Lourenço, e os dois países assinam vários acordos de cooperação.