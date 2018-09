Tem dois minutos? Está aqui tudo o que precisa de saber sobre a Champions

A fase de grupos da Liga dos Campeões 2018/19 arranca esta terça-feira. Segue uma espécie de guia para se orientar na melhor competição de clubes à escala planetária.

1. Oito grupos, 32 equipas. O modelo base da prova de clubes que mais emoções e milhões movimenta em todo o mundo não se altera. Estas são as melhores equipas da Europa desta temporada.



2. O detentor da "orelhuda", como é conhecida taça que coroa o campeão europeu é o Real Madrid, que ataca o "tetra" na Champions, este ano.

3. A "roupagem" da liga milionária não muda, mas mudam os horários dos jogos. Cai por terra a hora clássica das 19h45 e entram em cena as 17h55 e as 20h00. O mesmo sucede também com a Liga Europa.

4. Altera-se o "prize money", com reforço do atrativo financeiro: cada vitória rende agora 2,7 milhões de euros, ao passo que o empate dá quase um milhão (900 mil euros). Entra igualmente em vigor um bónus a cada clube, premiando a prestação europeia dos últimos dez anos. O Real Madrid, tricampeão europeu, encaixou logo à partida quase 51 milhões de euros; os representantes portugueses também faturaram à grande, com o FC Porto, campeão nacional, a abastecer-se de 44,05 milhões de euros e o Benfica, vice-campeão, a receber 42,95 milhões. O apuramento para os oitavos-de-final vale 9,5 milhões; para os "quartos", 10,5 milhões; para as "meias", 12 milhões; a chegada à final dá 15 milhões e, para o vencedor, seguem mais quatro milhões de euros.

5. Datas: a fase de grupos inicia-se hoje e decorre até 12 de dezembro; os oitavos-de-final terão lugar a 12/13/19/20 de fevereiro de 2019 e a 5/6/12/13 de março; os "quartos" estão marcados para 9/10/16/17 de abril; as "meias" disputam-se a 30 de abril/1 de maio e 7/8 de maio; a final é a 1 de junho.

6. A final terá lugar no Wanda Metropolitano, em Madrid. É a casa do Atlético de Madrid.

7. Sabia que apenas duas equipas conseguiram ser campeãs da Europa em "casa"? Aconteceu com o Borussia Dortmund (1997, Munique) e com a Juventus (1996, Roma). Ora, com a final a ter lugar em Espanha, este ano, há quatro candidatos a repetir o feito: Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid e Valência.

8. Há um recorde de golos marcados na fase de grupos para quebrar: pertence ao PSG, data da época passada e contabiliza 25 em seis jogos. É obra.

9. Em sentido contrário, nunca uma equipa passou pela fase de grupos sem sofrer golos.

10. Atenção a quem faz contas aos pontos: o mínimo de pontos alcançado num apuramento para os oitavos-de-final foi de seis, marca registada por Zenit (2013/14) e AS Roma (2015/16). Sofreram, passaram e juraram para nunca mais.

11. Mas há também o reverso da medalha: o Nápoles não seguiu em frente, mesmo fazendo 12 pontos em 2013/14. O máximo alcançado por uma equipa que gorou a passagem aos "oitavos" a partir da fase de grupos.

12. Por último: onde ver a Champions? A Eleven Sports detém os direitos de transmissão de todos os jogos, cedendo um jogo por semana de uma equipa portuguesa e a final à TVI, que assegurará a emissão em canal aberto, nestas condições. O novo canal desportivo em Portugal está ainda somente em grelha de TV na Nowo, num momento em que decorrem as negociações com as restantes operadoras - MEO, NOS e Vodafone. A subscrição, para clientes Nowo ou em "stream", custa 9,99 euros. Recentemente, a Nowo disponibilizou, para clientes de outras operadoras, uma IPBox com o sinal da Eleven Sports, a troco de 14,99 (cinco euros pelo aluguer da box e 9,99 euros pela subscrição). E, claro, já sabe: os jogos de FC Porto e Benfica passam todos pela antena da Renascença e por rr.sapo.pt.