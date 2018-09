Zona desmilitarizada vai ser criada em Idlib para evitar banho de sangue

A Turquia e a Rússia chegaram esta segunda-feira a acordo para a criação de uma zona desmilitarizada na região de Idlib, na Síria.



O entendimento foi alcançado numa reunião, na cidade de Sochi, entre o Presidente russo, Vladimir Putin, e o seu homólogo turco, Tayyip Erdogan.

A zona desmilitarizada vai separar as forças governamentais e os combatentes rebeldes que se opõem ao regime de Bashar al-Assad.

O Presidente turco explicou, em conferência de imprensa, que as forças da Rússia e da Turquia vão realizar patrulhas coordenados na zona de fronteira da zona tampão.

Citado pela agência de notícias Interfax, o ministro russo da Defesa, Sergei Shoigu, garantiu esta segunda-feira que não haverá uma nova operação militar na zona de Idlib, onde residem cerca de centenas de milhares de civis.

A Unicef advertiu, na semana passada, que a batalha pela província de Idlib, no noroeste da Síria, pode afetar a vida de mais de um milhão de crianças, muitas das quais vivem em campos de refugiados.

O Fundo das Nações Unidas para a Infância adiantou que já faltam alimentos, água e medicamentos na província, largamente rural, com cerca de 2,5 milhões de habitantes, entre os quais dezenas de milhares de rebeldes e de civis transferidos em massa a partir de bastiões de rebeldes reocupados pelo regime após sangrentas ofensivas.

A ONU apela à comunidade internacional para que se chegue a acordos para impedir "um banho de sangue" na província, depois de as forças do regime sírio terem começaram a bombardear posições rebeldes e 'jihadistas' em Idleb para um assalto à província, a última quase totalmente fora do controlo de Damasco.