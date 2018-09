Benfica confirma saída de Paulo Gonçalves

Veja também:

A SAD do Benfica oficializou, esta segunda-feira, aquilo que há já alguns dias se esperava: Paulo Gonçalves abandona o cargo de assessor jurídico e deixa a Luz por sua iniciativa, na sequência do delicado processo E-Toupeira, no qual é um dos principais arguidos.

"A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD vem comunicar que, por proposta do Dr. Paulo Gonçalves, celebrou hoje um acordo para a cessação do seu contrato de trabalho", começa por ler-se no comunicado emitido pela sociedade que gere o futebol profissional dos encarnados.

Ainda assim, logo de seguida, a SAD das águias adianta que a saída de Paulo Gonçalves deve a "razões de natureza especial", no sentido de que o advogado se defenda "num processo judicial, em nada relacionado com o exercício de funções" na Luz.

"Na base da proposta do Dr. Paulo Gonçalves estão razões de natureza pessoal, em especial a necessidade de se dedicar à sua defesa num processo judicial, em nada relacionado com o exercício de funções que lhe estavam confiadas na Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD", prossegue.

A SAD encarnada, liderada por Luís Filipe Vieira, remata a curta nota com um agradecimento pelos 12 anos de dedicação de Paulo Gonçalves ao Benfica.

"A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD agradece o desempenho do Dr. Paulo Gonçalves no exercício das suas funções ao serviço desta instituição e reconhece o profissionalismo, a lealdade, a integridade e a dedicação demonstrados ao longo de 12 épocas desportivas e até hoje", conclui o comunicado.