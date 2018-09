Vídeo-árbitro na Taça da Liga? "Depende apenas do investimento da Liga"

O presidente do Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) revelou, esta segunda-feira, que a tecnologia de video-árbitro (VAR) pode ser utilizada na Taça da Liga a qualquer momento, desde que a Liga o solicite".

"Nesta fase da Taça da Liga, desde que todos os jogos sejam televisionados, o Conselho de Arbitragem não deteta qualquer entrave à nomeação de vídeo-árbitros. Essa opção depende apenas do investimento da Liga", explicou José Fontelas Gomes à Agência Lusa.

Questionado sobre a ausência da tecnologia VAR na fase de grupos da competição - só está prevista na "final four" -, o líder da arbitragem nacional explicou que o único estádio que não tem ligação por fibra à Cidade do Futebol, onde está instalado o dispositivo, é o do Varzim. Ainda assim, "um sistema móvel poderá assegurar sem dificuldades as condições técnicas necessárias".

Entretanto, a Lusa contactou a Liga Portugal, sem sucesso nem qualquer tipo de resposta.



Arbitragens polémicas na Taça da Liga. "Comentários desajustados em nada contribuem para arbitragem e futeblo cada vez melhores"

A primeira jornada da fase de grupos da Taça da Liga revestiu-se de polémica, sobretudo nos encontros a envolver os "grandes".

Manuel Mota arbitrou o Sporting-Marítimo (3-1), enquanto Rui Oliveira esteve no Benfica-Rio Ave (2-1) e Vítor Ferreira no FC Porto-Desportivo de Chaves (1-1).

Fontelas Gomes reforçou que "todos os jogos são avaliados", mas que os clubes devem "entender este processo e assumam as suas responsabilidades".



"A crítica constante, os comentários repetidamente negativos e muitas vezes desajustados, em nada contribuem para uma arbitragem e um futebol que todos queremos cada vez melhor", apontou, dizendo que o CA poderá agir "face a comportamentos que considere inaceitáveis" e que coloquem em causa os árbitros.