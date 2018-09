Dragão, qual a banda sonora para hoje? "Regras da Sensatez" ou "A minha casinha"?

O FC Porto volta esta terça-feira à "casa onde já foi feliz", com "as saudades" que o título de campeão europeu de 2004 ainda provocam no coração do universo azul e branco.

Não, hoje não haverá o Mónaco do outro lado, na Arena AufSchalke, em Gelsenkirchen, uma das "mecas" dos adeptos portistas. Haverá um Schalke 04 que, ao cabo de três jornadas da Bundesliga, ouve um melancólico fado motivado por três derrotas.

Dilema musical para Sérgio e companhia

Tendo em conta que das três vezes que o FC Porto jogou em Gelsenkirchen, apenas venceu na suprema glória europeia, a letra d'"As Regras da Sensatez", da criação de Carlos Tê, tem de vir à baila.

O dragão não tem alternativa, é obrigado a voltar ao "lugar onde já foi feliz". Nem se trata daquilo "que o coração diga", mas sim o que determina o sorteio da UEFA.

Foi na casa do Schalke 04 que o FC Porto ardeu "de paixão" pelo troféu conquistado em maio de 2004. Haverá "erva rasa", mas uma coisa é certa: "nada do que por lá" a equipa veja "será como no passado".

Mas os azuis e brancos estão determinados em "reacender um lume já apagado", arriscando matar "a recordação que lembra a felicidade". E, para isso, está disposto a não escutar a melodia eternizada na voz de Rui Veloso e rumar a outras paragens musicais.