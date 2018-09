Nani de volta aos treinos no arranque do ensaio para a Liga Europa

O plantel do Sporting iniciou, esta segunda-feira, a preparação para o encontro da primeira jornada da fase de grupos da Liga Europa, diante dos azeris do Qarabag.

Menos de 24 horas depois da estreia vitoriosa na edição deste ano da Taça da Liga - triunfo caseiro diante do Marítimo (3-1) -, a equipa comandada por José Peseiro realizou um treino vespertino na Academia de Alcochete.

E com boas notícias para o técnico: Nani está recuperado dos problemas físicos - mialgias de esforço - que o afastaram do encontro com os insulares e integrou o grupo de jogadores que trabalharam no relvado da Academia. Os titulares do desafio com o Marítimo realizaram trabalho de recuperação.

Ainda entregue ao departamento clínico continua Bas Dost. O goleador holandês há várias semanas que não dá o contributo à equipa e esse cenário deverá voltar a verificar-se para a estreia da época europeia dos leões.

Os verde e brancos voltam a treinar na manhã de amanhã, à porta fechada, de novo em Alcochete, a partir das 10h00.

O Sporting-Qarabag arranca às 20h00 de quinta-feira, no Estádio de Alvalade. Jogo com relato na antena da Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.