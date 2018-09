Dinheiro para manuais escolares começa a ser transferido esta semana

O Ministério da Educação começa esta semana a transferir verbas para as escolas para pagar os manuais escolares para alunos do primeiro ao sexto ano de escolaridade.



As transferências financeiras vão ser feitas pelo Instituto de Gestão Financeira da Educação.

Numa nota enviada à Renascença, o Ministério garante também que foram já emitidos todos os “vouchers” para os pais levantarem os livros dos filhos.

O gabinete do ministro Tiago Brandão Rodrigues diz que é alheio à lógica comercial das livrarias e da forma como estão a fazer a entrega e gestão do stock de manuais escolares.

O que é certo é que há alunos ainda sem os manuais neste primeiro dia de aulas. Jorge Ascensão, presidente da Confederação das Associações de Pais (Confap), espera que a entrega desses manuais fique resolvida até ao final desta semana.

“Quase todos os anos há sempre um ou outro manual que falta. Não temos conhecimento da dimensão da situação, mas esperemos que não venha a perturbar as aprendizagens das crianças. Vamos aguardar e esperar que tudo se resolva. Se esta semana as famílias não tiverem os manuais, começa a ser preocupante.”

A Confap regista alguns constrangimentos neste novo ano letivo, que são reflexos das perturbações registadas em junho e julho com a greve de professores às avaliações.

As associações de pais também estão preocupadas com os novos protestos anunciados pelos professores, que não chegaram a acordo com o Ministério da Educação sobre o descongelamento das carreiras.