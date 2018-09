Mourinho enviou SMS a Pinto da Costa pelo regresso a Gelsenkirchen

José Mourinho não deixou escapar a oportunidade de recordar a Pinto da Costa o feito de há 14 anos, com a conquista da Liga dos Campeões pelo FC Porto.

No dia em que os azuis e brancos regressaram a Gelsenkirchen, na Alemanha, onde em maio de 2004 bateram o Mónaco (3-0) na final da Champions, o técnico que guiou a equipa ao notável feito enviou um "SMS" ao presidente dos dragões.

"Foi uma noite fantástica, ganhamos ao Mónaco, que para chegar à final tinha eliminado o Chelsea e Real Madrid. Uma noite memorável, que todos não esquecem. Curiosamente, quando vinha para aqui recebi mensagem do José Mourinho a dizer: 'Presidente, que voltemos ao mesmo resultado de 2004, um abraço'. É uma forma de mostrar que realmente também ele viveu isto intensamente e não esquecerá aquela noite fantástica", revelou Pinto da Costa, em declarações ao PortoCanal.

O FC Porto defronta o Schalke 04, esta terça-feira, para a primeira jornada do Grupo D da Liga dos Campeões. O encontro arranca às 20h00, na Arena Auf Schalke, em Gelsenkirchen, com arbitragem do espanhol Gil Manzano. Jogo com relato na antena da Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.