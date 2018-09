Chaves "resgata" Lionn do desemprego

O Desportivo de Chaves anunciou, esta segunda-feira, a contratação de Lionn.

O lateral-direito brasileiro, 29 anos, ingressa nos flavienses como jogador livre, depois de ter terminado contrato com o Rio Ave, no final da última época. Rubrica um vínculo válido por duas temporadas.

Lionn chega a Trás-os-Montes numa altura em que o treinador Daniel Ramos ainda não conta com Paulinho, que sofreu um estiramento do ligamento colateral do joelho direito no final de agosto, encontrando-se ainda de "baixa".

Para além de Paulinho e Lionn, o técnico dos "valentes transmontanos" conta ainda com Filipe Brigues, ex-União de Leiria, para o lado direito da defesa.