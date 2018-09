Barbosa da Cruz. "Não há nada para negociar, Bruno de Carvalho passou à história"

Bruno de Carvalho abriu as portas a um entendimento com o Sporting, através de comunicado mas Carlos Barbosa da Cruz, antigo elemento do Conselho Diretivo leonino, opina que a única "dignidade afetada foi a do clube e dos sócios" e que, por esse motivo, nada há para "negociar" com o presidente destituído.

O antigo dirigente lembra a Bruno de Carvalho que só o próprio fica "mal na fotografia". Mas mais: para além disso, "passou à história".

Carlos Barbosa da Cruz, em declarações a Bola Branca, espera por uma decisão do Conselho Fiscal e Disciplinar mas reforça que um sócio "reincidente" e que cumpre um ano de suspensão, "arrisca uma sanção pesada" e que tal poderá passar pela expulsão.

A presença da magistratura nos clubes de futebol



Tema recente e relacionado com as últimas eleições, nas quais alguns magistrados foram eleitos na lista vencedora de Frederico Varandas, é a legitimidade destes em assumir funções nos órgãos sociais de um clube.

O advogado Barbosa da Cruz não se manifesta contra e acrescenta que as orientações do Conselho de Magistratura são exageradas, defendendo que esta "é uma invasão injustificada na esfera da privacidade dos senhores magistrados".

Nesse sentido, "com a dignidade que o seu estatuto impõe", Barbosa da Cruz apoia a presença de magistrados na Conselho Fiscal e Disciplinar do Sporting.