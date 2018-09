Capitães do Benfica confiantes para receção ao Bayern

Jardel e Eduardo Salvio estão à espera de um grande duelo entre Benfica e Bayern Munique, na abertura do Grupo E da Liga dos Campeões.

O defesa-central brasileiro e o extremo internacional argentino, ambos capitães de equipa, declararam ao site da UEFA a intenção de dar continuidade à excelente fase preliminar de apuramento para a fase de grupos da Champions.

"Costumo dizer que não se deve falar antes de começar um jogo porque é dentro de campo que o jogo é decidido. Estes desafios vão ser especiais e que vença o melhor", adiantou Jardel.

"O Bayern vai querer impor o seu jogo", antevê por seu turno Salvio. "Uma equipa que vai querer ter bola, que tem jogadores de nível mundial e tenho a certeza de que vão querer impor o seu jogo", completou.

O Benfica-Bayern Munique arranca às 20h00 de quarta-feira, no Estádio da Luz, com arbitragem do espanhol Mateu Lahoz. Jogo com relato na antena da Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.