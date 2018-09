Casillas: "O objetivo é superar a barreira dos oitavos de final"

Iker Casillas, guarda-redes do FC Porto, acredita que será uma partida difícil frente a um Schalke 04 de orgulho ferido, depois do mau arranque no campeonato, e traçou o objetivo de ultrapassar os oitavos de final para esta temporada.

O guardião espanhol vai disputar a 20ª temporada na Liga dos Campeões, recorde mundial que o próprio admite não se ter apercebido. "Quando se joga há tanto tempo, não se dá conta dos números. Mas o mais importante é vir à Alemanha e ganhar os três pontos, porque queremos fazer bem as coisas e competir na Liga dos Campeões".

"O tempo passa muito rápido e lembro-me da estreia há 19 anos atrás, contra o Olympiakos. Agradeço as palavras do Fahrmann e o meu conselho é para desfrutar destes momentos, porque vão e não voltam. Estou feliz pelo que passou, mas o meu foco está no presente e tenho de lutar pelo que faço hoje".

O lendário guarda-redes espanhol elevou a fasquia para a participação azul e branca nesta edição da prova, e garantiu que o objetivo dos dragões é fazer melhor que na temporada passada e chegar aos quartos de final.

"Não consigo dizer com certeza onde vamos estar daqui a três meses, mas queremos fazer bem as coisas e qualificar-nos. O sonho é sempre conquistar a Liga dos Campeões, porque estamos em prova. Mas o que queremos é dar passos firmes e fortes em frente e superar a barreira dos oitavos de final".

Questionado sobre as declarações do técnico do Schalke, que diz que o FC Porto tem algum favoritismo histórico, Casillas prefere que os dragões mostrem o valor em campo. "O FC Porto pode ter mais prestígio, já ganhou duas vezes a competição, e ao lado do Barcelona e Real Madrid, é o clube que mais presenças tem, e por esse motivo podemos ter mais prestígio, mas isso de nada vale para ganhar amanhã".

"É um rival que não ganhou nos últimos três jogos e para eles este jogo é essencial, principalmente em frente aos seus adeptos", rematou.

O Schalke-Porto joga-se na terça-feira, às 20h00, em Gelsenkirchen. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.