Ganhar a Liga dos Campeões? Para Sérgio Conceição, "é possível"

A questão na conferência de imprensa de antevisão do jogo entre Schalke 04 e FC Porto era simples e Sérgio Conceição não se furtou a elevar a fasquia europeia dos azuis e brancos na Liga dos Campeões.

Poderá este FC Porto igualar o feito de há 14 anos, com a conquista da Champions, sob o comando de José Mourinho?

"É possível", disparou, de forma curta, concisa e direta, precisamente em Gelsenkirchen, cidade que apela ao coração e à emoção azul e branca.

Sérgio Conceição estava no plantel do FC Porto dessa gloriosa temporada de 2003/04. Mas não se sagrou campeão europeu. Regressou à Invicta em janeiro de 2004, depois de uma primeira metade de época na Lazio e na qual alinhou na Champions.

"Estava na bancada a ver o jogo. Infelizmente, não pude participar na final da Liga dos Campeões desse ano. Mas mesmo que tivesse possibilidades, não acho que estivesse nessa equipa, pela qualidade do plantel e pela minha forma física", recordou, por entre risos.

