Goretzka lesiona-se no treino e é dúvida para o Benfica

Leon Goretzka lesionou-se, esta segunda-feira, no último treino do Bayern Munique antes de viajar para Lisboa, para disputar o primeiro jogo da Liga dos Campeões.

Continuam a chover más notícias para Niko Kovac, que garantidamente não pode contar com Kingsley Coman, Rafinha e Tolisso, todos por lesão. Robben e Ribery falharam também o treino desta segunda-feira, por questões de ordem física, e estão também em dúvida.

Segundo avança a revista "Kicker", o médio alemão, reforço desta temporada, lesionou-se num lance disputado com o jovem Maxime Awoudja e foi assistido, ainda no relvado, pela equipa médica do emblema bávaro.

O Benfica recebe o Bayern de Munique na quarta-feira, às 20h00, no Estádio da Luz, jogo a contar para a primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. A partida terá relato na Renascença e acompanhamento, minuto a minuto, em rr.sapo.pt.