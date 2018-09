Rui Costa e Nélson Oliveira lideram Seleção de ciclismo na Áustria

Os ciclistas Rui Costa, campeão mundial de fundo em 2013, e Nélson Oliveira, quarto classificado no contrarrelógio em 2017, destacam-se do lote de convocados da Seleção Nacional para os Mundiais de Estrada, a ter lugar na Áustria, entre 24 e 30 de setembro.

Aos corredores com melhores resultados na história do ciclismo português de elite nos Mundiais de Estrada juntam-se, em Innsbruck, Tiago Machado e Rúben Guerreiro.

A equipa de contrarrelógio de 52,5 quilómetros, a 26 de setembro, contará com o reforço do bicampeão nacional da especialidade, Domingos Gonçalves.



A competição de fundo no escalão sub-23 será em 28 de setembro e decorre ao longo de 186,2 quilómetros, com a participação de André Carvalho, Gonçalo Carvalho, João Almeida e Tiago Antunes.



Também em Sub-23 há um corredor que participa no contrarrelógio e não na prova de fundo, cujas características não lhe são favoráveis, nomeadamente Ivo Oliveira, que divide as atenções nacionais no exercício individual com João Almeida.

Foram ainda chamados os juniores Afonso Silva e Guilherme Mota para o contrarrelógio do dia 25 e a prova de fundo de 27.



Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC)

Programa da seleção portuguesa:



24 de setembro:

13:40 Contrarrelógio Sub-23: Hall-Wattens -- Innsbruck, 28,5 quilómetros.

25 de setembro:

09:10 Contrarrelógio Juniores: Hall-Wattens -- Innsbruck, 28,5 quilómetros.

26 de setembro:

13:10 Contrarrelógio Elite: Alpbachtal Seenland -- Innsbruck, 52,5 quilómetros.

27 de setembro:

13:40 Prova de Fundo Juniores: Kufstein -- Innsbruck, 138,4 quilómetros.

28 de setembro:

11:10 Prova de Fundo Sub-23: Kufstein -- Innsbruck, 186,2 quilómetros.

30 de setembro:

08:40 Prova de Fundo Elite: Kufstein -- Innsbruck, 265 quilómetros.