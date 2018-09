Fahrmann satisfeito por defrontar Casillas. "É um exemplo para mim"

Ralf Fahrmann, guarda-redes e capitão do Schalke 04, mostrou-se satisfeito por voltar a disputar a Liga dos Campeões e falou sobre o confronto contra Iker Casillas.

"Estou contente como toda a equipa. Conquistámos o direito de jogar a Liga dos Campeões na temporada passada e agora estamos contentes para começar", começou por dizer o guardião da equipa de Gelsenkirchen.



O capitão do emblema alemão recordou a última partida entre FC Porto e Schalke, a contar para os oitavos de final da Liga dos Campeões em 2008, e que ditou a eliminação dos dragões.

"Lembro-me dessa noite mágica com um grande desempenho do Manuel Neuer. Lembro-me do penálti do Jermaine Jones que demorou talvez um décimo de segundo mas pareceu-me uns dez segundos só para ver a bola entrar na baliza".



Fahrmann deixou ainda grandes elogios ao guarda-redes do FC Porto, Iker Casillas. "Além de ser um grande guarda-redes, é um exemplo para muitas pessoas e para mim. Ajudou a modelar o futebol".

"Já o enfrentei quando jogámos contra o Real Madrid e estou contente por jogar mais uma vez contra um grande guarda-redes. Com certeza que vou trocar de camisola com ele".

Sobre o mau momento de forma do Schalke, que arrancou a temporada com três derrotas consecutivas na Bundesliga, Fahrmann espera mudar o prisma negativo. "Lamentavelmente na vida as coisas nem sempre estão como queremos, mas estamos concentrados para mudar o rumo agora".

O Schalke-Porto joga-se na terça-feira, às 20h00, em Gelsenkirchen. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.