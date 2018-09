De Portugal para Hollywood com um genérico fictício. A história do “motion designer” que venceu um Emmy

O nome de Filipe Carvalho ficou sob os holofotes da imprensa portuguesa, depois de ter vencido um Emmy pelo trabalho desenvolvido no genérico da série de televisão "Counterpart”. Mas, na verdade, este "motion designer" português já trabalha para a televisão americana há cerca de 10 anos.

No currículo, Carvalho tem participações em várias produções televisivas conhecidas como "Game of Thrones", "The Leftovers", "Cosmos" ou "Sons of Liberty" e em filmes como Spiderman 2, Thor 2 e "A Luz Entre os Oceanos".

Porém, chegar ao mercado de Hollywood não foi fácil. Consciente da grande concorrência em Los Angeles, Filipe Carvalho decidiu, há cerca de seis anos, fazer um projeto próprio que pudesse servir como rampa de lançamento.

“Desenvolvi um genérico completamente fictício, inventei tudo, filmei e fiz tudo, exceto a música. Coloquei 'online' e tive um 'feedback' gigantesco”, conta, em entrevista à Renascença. Foi esse projeto que lhe abriu as portas de Hollywood. “Ao fim de tantos anos, ainda sou chamado para projetos por causa desse vídeo.”