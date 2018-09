Jogo Duplo. Julgamento adiado por ausência de testemunha

O julgamento do processo "Jogo Duplo", relacionado com viciação de resultados, foi adiado devido à falta de comparência justificada de uma testemunha.

No Campus da Justiça, os juízes do caso explicaram que Samuel Correira, testemunha e antigo treinador-adjunto do Leixões, não esteve presente devido ao falecimento do pai.

A sessão ficou agendada para dia 1 de outubro, às 14h30. A sessão será para efeitos de acareação, e dia 29 de outubro e 19 de novembro para produzir provas ou alegações.

O julgamento relacionado com viciação de resultados na II Liga teve inicio a 22 de fevereiro no Tribunal Central Criminal de Lisboa.



Entre os arguidos estão diversos jogadores, que na altura representavam o Oriental, Oliveirense, Penafiel, Académico de Viseu, e também dirigentes desportivos, empresários e pessoas ligadas às apostas desportivas.

Segundo o despacho de acusação do Ministério Público, entre agosto de 2015 e 14 de maio de 2016, os arguidos "constituíram um grupo dirigido à manipulação de resultados de jogos das I e II ligas de futebol para efeito de apostas desportivas internacionais", através de "um esquema de apostas fraudulentas de caráter transnacional", envolvendo empresários asiáticos, nomeadamente da Malásia.