Atenção, Benfica. Robben e Ribery não treinaram

Arjen Robben e Frank Ribery falharam o treino desta segunda-feira do Bayern de Munique.

Segundo o clube, o francês está com problemas no estômago, e Robben apenas realizou trabalho individual, à parte do restante plantel.

Ribery abandonou o banco de suplentes na partida deste fim-de-semana da Bundesliga, depois de Kovac já ter esgotado as substituições, em sinal de protesto por não ter sido utilizado.

Tolisso e Rafinha são baixas confirmadas para a partida frente ao Benfica, devido a lesão.