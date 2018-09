Agente de Lema admite saída da Luz em janeiro

Cristián Lema, central do Benfica, ainda não disputou qualquer jogo pela equipa principal das águias e o agente do argentino mostrou-se insatisfeito com a situação, e pondera a saída.

Em declarações ao jornal "Record", Francisco Hernández, agente do jogador, mostrou o descontentamento:

"Se não joga na Taça da Liga, vai jogar quando? É um jogador para o momento e está preparado para jogar. Está entrosado a Portugal e ao Benfica", disse.

Apesar de admitir que Lema "está a gostar bastante de Portugal", "sair em janeiro" pode ser o melhor para o jogador, segundo o representante.

Lema, central de 28 anos, chegou este verão ao Benfica, a custo-zero vindo do Belgrano, e assinou um contrato válido por cinco temporadas com as águias.