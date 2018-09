Treinador do Schalke quer dar a volta ao mau momento à custa do FC Porto

Domenico Tedesco, treinador do Schalke 04, acredita que a equipa alemão pode inverter o mau momento frente ao FC Porto, na terça-feira, na primeira jornada do grupo D da Liga dos Campeões.

O Schalke foi vice-campeão alemão na temporada passada, no entanto, soma três derrotas em três jornadas da Bundesliga. Tedesco confia que o mau momento pode terminar diante dos campeões portugueses.

"Queremos retomar a direção certa já nos próximos jogos, com o Porto para a Liga dos Campeões e com o Bayern [Munique] para o campeonato. São dois adversários de peso, mas estamos ansiosos para jogar esses dois desafios. Os jogadores estão a dar tudo e o ambiente do balneário é bom. Sinto que a equipa é 100% capaz de mudar o momento. Os jogadores estão com fome de vitórias e não devemos deixar passar essa alegria de jogar que eles têm", declarou o técnico ítalo-alemão, de 33 anos.

Tedesco falou em conferência de imprensa, após a derrota perante o Borussia Monchengladbach, por 2-1. O técnico admitiu que o resultado "foi dececionante", mas garantiu que a equipa está "no caminho certo":

"Se continuarmos a jogar com o mesmo nível exibicional, é uma questão de tempo para celebrarmos o sucesso na forma de metas a atingir e pontos alcançar. E, aí, este nó pode desatar-se rapidamente".



O Schalke-Porto joga-se na terça-feira, às 20h00, em Gelsenkirchen. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.