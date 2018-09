Madeira Rodrigues: "Semente do mal instalada por Bruno de Carvalho continua bem presente"

Pedro Madeira Rodrigues, ex-candidato à presidência do Sporting, acredita que o impacto de Bruno de Carvalho no clube ainda não se dissipou.

Em entrevista a Bola Branca, Madeira Rodrigues salienta que "a semente do mal instalada por Bruno de Carvalho continua bem presente” no Sporting, apesar de o presidente ser agora Frederico Varandas.

"Foram cinco anos em que foi deixada uma semente que é complicada de eliminar", sublinha, acrescentando que "há gente que não quer o bem desta nova era do Sporting", pelo que "é preciso que todos os bem intencionados" no clube de Alvalade ajudem Frederico Varandas.

No domingo, Varandas convidou os outros candidatos às eleições do Sporting para assistir na tribuna ao jogo com o Marítimo. Faltaram à chamada José Maria Ricicardi e Dias Ferreira. Marcaram presença João Benedito, Fernando Tavares Pereira, Rui Jorge Rego e Pedro Madeira Rodrigues, que desistiu para Ricciardi a dois dias do ato eleitoral.

Madeira Rodrigues classifica de "simpática" a iniciativa de Varandas, porque "foi uma boa forma" de iniciar a nova era do emblema leonino.