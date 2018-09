Feirense domina prémios da Liga do mês de agosto

O Feirense domina os prémios relativos ao mês de agosto, anunciados esta segunda-feira pela Liga.

Todos os prémios foram escolhidos, pela primeira vez, pelos 18 treinadores da I Liga, à exceção do golo do mês, que é eleito pelos adeptos, através de uma votação online.

Recorde-se que apenas as três primeiras jornadas estão consideradas na atribuição dos prémios de agosto.

Nuno Manta Santos, técnico dos fogaceiros, foi eleito o melhor treinador do mês com 25% dos votos, seguido de Rui Vitória e José Peseiro, respetivamente. À data, o Feirense era líder com duas vitórias e um empate, e com a melhor defesa do campeonato.

O melhor jogador foi Pizzi, com 18,45% dos votos, seguido de Dyego Sousa (9,52%) e Brahimi (5,95%). O jogador do Benfica apontou quatro golos nas primeiras três jornadas, incluíndo um "hat-trick" frente ao Vitória de Guimarães.

Caio Secco foi escolhido como melhor guarda-redes do mês. O guardião do Feirense passou 224 minutos sem sofrer qualquer golo e protagonizou um total de 20 defesas nas três partidas. Salin e Vlachodimos ficaram para trás.

O melhor defesa do mês foi Diogo Leite, jovem central do FC Porto, com 11,25% dos votos. O mexicano do Feirense, Briseño, ficou em segundo lugar, e Rúben Dias em terceiro.

Para além de ser eleito o melhor jogador da Liga, Pizzi foi naturalmente eleito o melhor médio do mês, com 23,48% da votação. Gedson foi segundo e Bruno Fernandes terceiro.

O melhor avançado do mês foi o experiente Edinho, ponta-de-lança do Feirense. Aos 36 anos, Edinho fez dois golos, ganhou 22 duelos e fez 6 recuperações de bola. Dyego Sousa, do Braga, e Nani, ficaram em segundo e terceiro lugar, respetivamente.

O golo do mês foi apontado na terceira jornada, por Éber Bessa, de livre direto frente ao Nacional.

De acordo com os regulamentos da Liga, os prémios deverão ser entregues no primeiro jogo que a equipa de cada jogador eleito realize no seu estádio.