Bergwijn, a jovem estrela holandesa que vai reencontrar Messi dez anos depois

Steven Bergwijn, extremo do PSV, vai reencontrar Messi, um dos seus ídolos de infância, na partida de terça-feira frente ao Barcelona, a contar para a Liga dos Campeões.

O jogador de 20 anos é peça-chave para Van Bommel no emblema campeão holandês e recordou o momento em que viajou até Barcelona, quando tinha apenas dez anos, e tirou uma fotografia com Messi.

"Fomos a Barcelona ver o jogo contra o Levante. Era a equipa do Frank Rijkaard com o Xavi, Iniesta, Ronaldinho, Eto'o e claro, o Messi, que tinha acabado de entrar na equipa", começou por contar à revista holandesa, "VI".

"Ficámos hospedados no mesmo hotel que a equipa do Barcelona. Havia uma sala de computadores onde eu e o meu irmão íamos jogar videojogos, e os jogadores do Barcelona iam lá para ir à Internet. Falámos com eles e tirei uma foto com o Messi", adicionou.

Dez anos volvidos, Bergwijn pode agora reencontrar-se com o astro argentino, dentro das quatro linhas. "Vai ser muito especial poder estar com ele no campo dez anos depois", admitiu.

O extremo de 20 anos arranca a sua terceira temporada como titular absoluto no PSV. No total, Bergwijn já soma 86 jogos pela equipa principal. Esta época, o holandês está em grande forma e já apontou cinco golos em oito jogos.

O Barcelona recebe o PSV na terça-feira, às 17h55, em Camp Nou, na jornada de estreia da fase de grupos da Liga dos Campeões.