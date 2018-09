João Alves. Benfica não vai jogar contra "super-homens"

João Alves tranquiliza o Benfica: os encarnados não terão "super-homens" pela frente, no encontro diante do Bayern de Munique, que marca a entrada benfiquista no grupo E da Liga dos Campeões.

O antigo médio, atual treinador, fez parte do plantel benfiquista que em 1981 foi eliminado pelos alemães na então Taça dos Campeões europeus. Agora, em 2018 e em declarações a Bola Branca, Alves mostra-se confiante. Até porque serão 11 contra 11, todos humanos.

"Se o Benfica ganhar, dá um passo de gigante para o apuramento, pois o Bayern é a equipa mais forte e cotada do grupo. Seria um grande feito. O Benfica atravessa um grande momento de forma. O Bayern é uma das grandes equipas da Europa e do mundo, mas o Benfica não vai jogar contra super-homens. O Benfica tem argumentos para ganhar o jogo e começar da melhor maneira a competição", atira o "luvas pretas".

Trauma Mundial



João Alves descobre um eventual ponto fraco na formação de Niko Kovac, hexacampeã alemã.

"O futebol alemão teve um grande trauma, o último Mundial de futebol, com uma participação desastrosa. Isso também deixa marcas nas equipas do próprio país", analisa, antes de escolher os perigos do Bayern: "São os perigos de jogadores habituados aos grandes palcos. Fisicamente, as equipas alemãs também são sempre fortes".



Por fim, e apesar da péssima participação das águias na edição transata da fase de grupos da Champions, o antigo jogador encarnado rejeita falar de qualquer pressão sobre os comandados de Rui Vitória.

"Não tem nada a ver, há outros jogadores e outra dinâmica, também fruto da boa pré-época. Como tal, isso é uma mais-valia para este jogo", frisa.

O Benfica recebe o Bayern na quarta-feira, às 20h00, na Luz. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.