João Sousa mantém posição no "top-50"

João Sousa manteve a 49ª posição no ranking ATP, depois de nova atualização da hierarquia mundial de ténis.

Muito poucas alterações no ranking masculino e feminino. No top-10, tudo igual: Rafael Nadal mantém-se distanciado no trono, seguido por Roger Federer e Novak Djokovic, respetivamente.

João Sousa, que subiu ao 49ª posição na semana passada depois da performance histórica no US Open, manteve a posição.

O segundo melhor luso na hierarquia de ténis mundial continua a ser Pedro Sousa, que desceu quatro posições, e ocupa agora o 148º posto. Gastão Elias também caiu dois lugares e ocupa agora a 157ª posição.

O ranking feminino manteve-se igualmente estático. É preciso chegar à 28ª posição para verificar a primeira alteração. Su-Wei Hsieh, de Taiwan, subiu onze posições e ocupa agora o 29º posto, num ranking liderado pela romena Simona Halep.

A melhor portuguesa continua a ser Inês Murta, na 579ª posição.