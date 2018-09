Dick Advocaat é o novo treinador do Utrecht

O Utrecht anunciou, esta segunda-feira, a contratação de Dick Advocaat para técnico da equipa principal.

O técnico holandês substituiu Jean-Paul De Jong e assinou um contrato válido até ao fim da temporada.

Em declarações no site do clube, Advocaat admitiu que a qualificação europeia é o objetivo. "Quando o Utrecht bateu à porta, não hesitei. Tenho um passado aqui. Há uma boa fundação aqui com bon jogadores. Vamos tentar o "top-5" e a qualificação europeia".

Advocaat representou o Utrecht como jogador na temporada de 1983/84. Como treinador, o holandês já possui um currículo muito vasto, com experiências no Fenerbahçe, Sunderland, Borussia Monchengladbach, PSV, Zenit, AZ Alkmaar, Glasgow Rangers, seleção coreana, russa e holandesa.