Serena Williams não vai pedir desculpa a Carlos Ramos

Serena Williams garantiu que não vai pedir desculpas a Carlos Ramos, o árbitro que a penalizou com um jogo na final do US Open, devido a abuso verbal, já depois de dois avisos, o segundo por estragar a raquete. A tenista norte-americana perdeu diante da japonesa Naomi Osaka.

O primeiro aviso que Serena recebeu de Carlos Ramos foi devido a orientação do treinador. Mouratoglou, treinador da tenista, admitiu após o encontro que tinha feito sinais para o "court", mas Serena mantém a versão que a levou a chamar "mentiroso" e "ladrão" ao árbitro, além de o ter acusado de sexismo, na conferência de imprensa após a partida.

"Ele [Mouratoglou] disse que fez sinais. Eu não entendo do que ele está a falar. Nós nunca tivemos sinais", declarou a antiga número um mundial.



Serena mostrou-se desagradada com as regras que proíbem orientação do treinador. "Não percebo. Se és mulher, devias poder fazer nem que fosse metade do que um homem pode fazer", argumentou.

A 23 vezes vencedora de torneios do Grand Slam voltou a defender a sua atitude perante o juiz : "Sinto que é muito importante defendermos aquilo em que acreditamos, especialmente se pode afetar o futuro e afetar muitas pessoas no futuro. É nisso que me concentro".