Associação Alzheimer convida a passear pela memória

Durante o mês de setembro a Associação Alzheimer Portugal convida a passear pela memória.

Uma série de eventos por todo o país pretendem sensibilizar a população para os desafios que esta doença coloca à sociedade em geral, mas em particular aos próprios doentes e seus familiares e cuidadores.

O Alzheimer é uma doença que afeta a memória, causando demência.

O principal passeio terá lugar em Lisboa, na sexta-feira dia 21, com ponto de encontro marcado para as 18h00 junto ao Pavilhão de Portugal, no Parque das Nações.

Qualquer pessoa pode participar neste evento, mediante um donativo de cinco euros, informa a organização, sendo que metade desse valor reverte para a associação e o restante será aplicado na promoção de medidas e campanhas de sensibilização sobre o tema.

Para além de Lisboa, há passeios da memória em 66 pontos do país. Alguns já ocorreram e muitos são no mesmo dia, com alguns em datas posteriores, mas sempre até ao final do mês.

As datas e os locais podem ser consultados no site da organização.