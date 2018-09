Bazoer é estreia na lista do FC Porto para o Schalke

Riechedly Bazoer é a grande novidade da convocatória do FC Porto para o duelo com o Schalke 04, da jornada 1 do grupo D da Liga dos Campeões.

O médio holandês, derradeiro reforço de verão dos dragões, faz a estreia nos eleitos de Sérgio Conceição. Os anteriormente lesionados Diogo Costa e André Pereira recuperaram e também entram na lista.

Por outro lado, Jorge fica de fora dos 22 escolhidos. Os não inscritos Soares e Mbemba continuam a recuperar das respetivas lesões.

O Porto defronta o Schalke na terça-feira, às 20h00, em Gelsenkirchen, onde conquistou a Champions há 14 anos. O jogo terá relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.