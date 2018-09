Bruno Fernandes dá as boas-vindas a Varandas

Os três jornais desportivos focam-se na vitória do Sporting sobre o Marítimo, por 3-1, na primeira jornada da fase de grupos da Taça da Liga. Foi o primeiro jogo do novo presidente leonino, Frederico Varandas.

"Exibições de boas vindas", titula o jornal "O Jogo". Primeiro jogo da era Varandas teve assinaturas de autor por Raphinha e Bruno Fernandes. "Bruno está de volta", anuncia o "Record". Médio brilha com dois golos e uma assistência. "Bruno traz a paz", ecoa "A Bola". Internacional português foi decisivo no campo em dia de união em Alvalade. Varandas convidou candidatos derrotados à tribuna: só faltaram Dias Ferreira e José Maria Ricciardi. Gudelj e Diaby estrearam-se de leão ao peito.

Quanto ao FC Porto, os dragões partem hoje para Gelsenkirchen e repetem hotel da final que lhes deu a Liga dos Campeões. Iker Casillas bate Ryan Giggs e torna-se recordista absoluto de participações na Champions. Marega procura primeiro golo na prova milionária.

Luís Filipe Vieira contra "essa gente". Presidente do Benfica ataca rivais e diz que tem "a consciência completamente tranquila". Ex-treinador diz a "O Jogo" que Gabriel foi barato. Lema pode deixar a Luz em janeiro.

Varzim lidera grupo C da Taça da Liga. Jesus fica no Al Hilal. Kipchoge bate recorde do mundo da maratona. Simon Yates conquista a Vuelta. Cristiano Ronaldo estreia-se a marcar pela Juventus com um "bis".