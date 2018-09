As imagens do primeiro concerto dos U2 em Lisboa

Vinte minutos depois a hora marcada, arranca de forma inesperada o primeiro de dois concertos dos U2 em Portugal: foi projetado um vídeo que mistura o famoso discurso de Charlie Chaplin no filme “O grande ditador” (1940) com as músicas “Love is all we left” e “Zooropa”.

Só depois entraram em palco os protagonistas da noite, para delírio das 20 mil pessoas que encheram o Altice Arena. Bono e companhia começaram por tocar temas mais recentes, como “The blackout” e “Lights of home”, antes de recordarem os clássicos da banda irlandesa, como “Beautiful day” ou “Sunday bloody sunday”.