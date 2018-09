Cláudio Braga. Golo anulado foi “momento importante"

O treinador do Marítimo lamenta um golo mal anulado aos insulares e considera decisivo o facto do terceiro golo do Sporting ter surgido logo a seguir ao tento dos visitantes.

"Na segunda parte conseguimos ter mais bola, conseguimos chegar mais à baliza do Sporting. Penso que o momento-chave foi sofrermos o terceiro golo depois do 2-1. Ficamos tristes depois de ver algumas imagens. Houve um golo que marcámos que seria o 1-1 e não está fora de jogo, são momentos importantes no jogo”, disse Cláudio Braga.

O técnico verde-rubro deu os parabéns aos seus jogadores “que lutaram”. Na segunda parte deixámos uma imagem melhor do que na primeira", acrescentou.

O Sporting venceu 3-1 o Marítimo na primeira jornada da Taça da Liga.