Peseiro. Vitória “justíssima” e exibição “muito boa"

O treinador do Sporting considera “justíssima” a vitória sobre o Marítimo (3-1) para a Taça da Liga e considera “muito boa” a exibição.

Em declarações à Sporttv, José Peseiro refere que foi uma “exibição e triunfo contra uma equipa boa”.

“Controlámos bem a transição do adversário, 3-1 é justo mas podia ser mais um ou dois golos. Cada vez estamos a jogar melhor, mais fortes e unidos, com qualidade de jogo próxima do que podemos fazer", referiu.

O técnico leonino reforça que a equipa ainda pode e vai melhorar. “Ainda falta apurar algumas coisas mas passo a passo temos vindo a progredir. Demos mais um passo, estamos cada vez melhores mas queremos melhorar".

O Sporting venceu 3-1 com dois golos de Bruno Fernandes e um de Raphinha. Pelos insulares descontou Correa.