Macau. Alerta baixa de 8 para 3

As autoridades de Macau baixaram de 8 para 3 o alerta de tempestade tropical, enquanto o tufão “Mangkhut” se afasta gradualmente do território, e preveem a redução da intensidade do vento nas próximas horas.

O alerta tinha já sido reduzido de 10 para 8 às 20h00 locais de domingo (13h00 em Portugal).

A redução do sinal para 3 ocorreu às 4h00 de segunda-feira em Macau (21h00 em Lisboa), e a previsão era de ventos entre os 41 e 62 quilómetros por hora acompanhados de rajadas de cerca de 110 quilómetros por hora.

As autoridades alertam para o facto de, nas pontes, o vento poder atingir um nível forte com rajadas e recomendaram cuidados redobrados aos condutores.

O furacão “Mangkhut”, que se localizava a cerca de 430 quilómetros a oeste de Macau, continua a afastar-se gradualmente do território.

As autoridades de Macau cancelaram às 23h00 (16h00 em Portugal) os alertas de "storm surge" (maré de tempestade) e atualizaram o balanço provisório de 15 para 17 feridos, um deles em estado grave, devido ao tufão “Mangkhut”.

A tempestade tropical, classificada já como a maior do ano, causou pelo menos 64 mortos e 33 feridos nas Filipinas, onde outras 45 pessoas continuam desaparecidas, de acordo com o último balanço da polícia local.

Pelo menos uma pessoa morreu em Taiwan e outras duas na província de Guangdong (adjacente a Macau), no sul da China, segundo um canal de televisão local.