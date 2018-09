Luís Filipe Vieira. “Tenho a consciência completamente tranquila"

JP

17 set, 2018 Porto 09:58

Consciência tranquila em resultado de memória curta, não esquecer que teve um um ataque de amnésia na véspera de ir prestar declarações no caso da suposta corrupção na sad do slb, que na minha opinião, se forem investigar os profissionais que atestaram o suposto ataque de amnésia, quase de certeza que foi conveniente. Como diz o ditado, quem não deve não teme, por isso, e talvez por isso este sr. fale há boca cheia, que o slb têm uma estrutura tão bem montada, que mete inveja aos seus rivais. Arranja sempre desculpas para fugir a prestar declarações do que é acusado, e ainda se gaba diante de um País inteiro. Acredito sim que tem uma estrutura bem montada, mas tal como muitos Portugueses também tiro as minhas conclusões. Ataque de amnésia, vão se catar. Acho que esse suposto ataque de amnésia bem como os profissionais que o atestaram, deveriam ser investigados também, mas não com o relatório do dia, com um novo relatório, feito por profissionais independentes e responsáveis, porque a ser verdade, ele está lá ainda, e permanecerá lá por vários anos, podendo mesmo ficar para sempre, a ser verdade, qualquer profissional de Neurologia sabe que tenho razão.