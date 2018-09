“Passeio” de Hamilton na noite de Singapura

Num traçado onde as ultrapassagens não são fáceis partir da “pole position” é meio caminho andado para a vitória e foi isso que o inglês Lewis Hamilton (Mercedes) fez ao garantir o melhor tempo da qualificação.

A partir do momento em que não perdeu a primeira posição no arranque, Lewis Hamilton limitou-se a gerir a sua corrida sem correr demasiados riscos, ciente que o eventual avanço alcançado, com o consequente desgaste dos pneus, podia desaparecer se o “safety car” tivesse de entrar em pista, algo que costuma suceder nas ruas da cidade-estado, para garantir a sétima vitória do ano, 69.ª da carreira.

Desejoso de não deixar fugir o piloto da Mercedes, o alemão Sebastian Vettel (Ferrari) surpreendeu o holandês Max Verstappen (Red Bull) no arranque e assumiu o segundo lugar, posição que perderia para o piloto da Red Bull na troca de pneus, para, a partir daí, ver os dois da frente escaparem e ter de contentar-se com o terceiro lugar, o que o coloca a 40 pontos de Lewis Hamilton, na luta pelo título, quando faltam seis corridas para o final da temporada.

Intenso foi o duelo pelo quarto lugar, entre os segundos pilotos das equipas da frente, com o finlandês Valtteri Bottas (Mercedes) a suplantar o seu compatriota Kimi Raikkonen (Ferrari) e o australiano Daniel Ricciado (Red Bull).

O espanhol Fernando Alonso (McLaren) foi o melhor dos outros e o último a não perder uma volta para o vencedor, com o seu compatriota Carlos Sainz (Renault), o francês Charles Leclerc (Sauber) e o alemão Nico Hulkenberg (Renault) a terminarem nos restantes lugares pontuáveis.

Classificações

Corrida

1.º, Lewis Hamilton (Mercedes), 61 voltas, em 1.51’121,611”

2.º, Max Verstappen (Red Bull/TAG Heuer), a 8,961”

3.º, Sebastian Vettel (Ferrari), a 39,345”

4.º, Valtteri Bottas (Mercedes), a 51,930”

5.º, Kimi Raikkonen, (Ferrari), a 53,001”

6.º, Daniel Ricciardo (Red Bull/Renault), a 53,892”

7.º, Fernando Alonso (McLaren/Renault), a 1’43,’11”

8.º, Carlos Sainz (Renault), a 1 volta

9.º, Charles Leclerc (Sauber/Alfa Romeo), a 1volta

10.º, Nico Hulkenberg (Renault), a 1 volta

11.º, Marcus Ericsson (Sauber/Alfa Romeo), a 1 volta

12.º, Stoffel Vandoorne (McLaren/Renault), a 1 volta

13.º, Pierre Gasly (Toro Rosso/Honda), a 1 volta

14.º, Lance Stroll (Williams/Mercedes), a 1 volta

15.º, Romain Grosjean (Hass/Ferrari), a 1 volta

16.º, Sergio Perez (Force India/Mercedes), a 1 volta

17.º, Brendan Hartley (Toro Rosso/Honda), a 1volta

18.º, Kevin Magnussen (Haas/Ferrari), a 2 voltas

19.º, Sergey Sirotkin (William/Mercedes), a 2 voltas

Campeonatos

Pilotos

1.º, Lewis Hamilton, 281 pontos

2.º, Sebastian Vettel, 241

3.º, Kimi Raikkonen, 174

4.º, Valtteri Bottas, 171

5.º, Max Verstappen, 148

6.º, Daniel Ricciardo, 126

7.º, Nico Hulkenberg, 53

8.º, Fernando Alonso, 50

9.º, Kevin Magnussen, 49

10.º, Sergio Perez, 46

11.º, Esteban Ocon, 45

12.º, Carlos Sainz, 38

13.º, Pierre Gasly, 28

14.º, Romain Grosjean, 27

15.º, Charles Leclerc, 15

16.º, Stoffel Vandoorne, 8

17.º, Marcus Ericsson, 6

18.º, Lance Stroll, 5

19.º, Brendon Hartley, 2

20.º; Sergey Sirotkin, 1

Equipas

1.º, Mercedes AMG Petronas Motorsport, 452 ponots

2.º, Scuderia Ferrari, 415

3.º, Aston Martin Red Bull Racing, 274

4.º, Renault Sport Formula One Team, 91

5.º, Haas F1 Team, 76

6.º, McLaren F1 Team, 58

7.º, Racing Point Force India F1 Team, 32

8.º, Red Bull Toro Rosso Honda, 30

9.º, Alfa Romeo Sauber F1 Team, 21

10.º, Williams Martini Racing, 7

Próxima prova – GP da Rússia, dia 30 de Setembro, no Circuito Sochi