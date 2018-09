Liga dos Campeões. Todos os adversários do Benfica venceram

O Benfica prepara-se para a Liga dos Campeões. Veja aqui os resultados dos adversários do grupo.

O Bayern Munique, adversário dos encarnados já na próxima quarta-feira, venceu o Bayer Leverkusen por 3-1.

No entanto, o campeão alemão teve duas más notícias: lesionaram-se Tolisso e Rafinha.

Já os gregos do AEK golearam o Panionios por 4-0 com golos de Ponce, Bkasetas e dois de Klonaridis. Seguem com três vitórias em três jogos.

Por sua vez, o Ajax ganhou este sábado ao Groningen por 3-0, em jogo da 5ª jornada da liga holandesa.

Huntelaar fez dois golos e Tadic o terceiro.

Calendário do Benfica:

19/09 Benfica-Bayern, 20h00

02/10 AEK-Benfica, 20h00

23/10 Ajax-Benfica, 20h00

07/11 Benfica-Ajax, 20h00

27/11 Bayern-Benfica, 20h00

12/12 Benfica-AEK, 20h00