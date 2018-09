Taça da Liga. Braga vira e ganha

O Sporting de Braga recebeu e venceu o Tondela, por 2-1, depois de ter estado a perder, no jogo que abriu o do Grupo B da terceira fase da Taça da Liga de futebol.

António Xavier colocou o Tondela na frente aos oito minutos, no Estádio Municipal de Braga, mas a equipa da casa deu a volta ao resultado na segunda parte com golos de Dyego Sousa, aos 57, de grande penalidade, e Fábio Martins, aos 77.

O Sporting de Braga assume a liderança do Grupo B, com três pontos, ficando a aguardar a conclusão da primeira jornada no domingo, após o jogo que opões Nacional e Vitória de Setúbal, no Funchal.

Também este sábado, o Paços de Ferreira e o Desportivo das Aves empataram 0-0 num jogo disputado à porta fechada.