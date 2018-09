Sérgio Conceição. "Queremos entrar a ganhar, porque este é um grupo perigoso"

O do FC Porto, Sérgio Conceição, não se fia na crise desportiva que o Schalke 04 atravessa, ainda sem qualquer triunfo na Bundesliga, e antevê um duelo "equilibrado" em Gelsenkirchen, para a abertura do Grupo D da Liga dos Campeões.

É com "cuidados e caldos de galinha" quanto ao adversário, mas, também, com a noção de que este é um grupo do qual é preciso desconfiar das facilidades, que o técnico do FC Porto espera alguma dose de felicidade na Arena Auf Schalke.

"É um grupo perigoso", atestou, esta segunda-feira, em conferência de imprensa de antevisão ao desafio com os germânicos.

"O Schalke 04 está num nível muito alto, inserido no campeonato mais competivivo do mundo, para mim. Por isso, desvalorizo este arranque de campeonato menos conseguido do Schalke 04, até porque tem grande qualidade. O grupo é equilibrado, o jogo será equilibrado e espero que sejamos mais felizes, no final, do que o nosso adversário. Temos de encarar o poderio desta equipa, preparámo-nos da melhor forma. Queremos entrar nesta fase de grupos a ganhar, ainda para mais fora de casa", prosseguiu, deixando uma garantia.

"Estamos precavidos para os pontos fortes do Schalke 04. Conhecemos duas ou três fragilidades do nosso adversário, tal como o Schalke 04 conhece duas ou três fragilidades nossas", salientou.

Convidado, ainda, a colocar em cima da mesa o peso da maior experiência europeia do FC Porto face ao Schalke 04, Sérgio Conceição admitiu essa relevância mas não a isola do atual contexto.

"É a 23ª vez que estamos na Liga dos Campeões. Historicamente, somos o clube mais titulado deste grupo. Mas isso, por si só, não diz nada", alertou.

O Schalke 04-FC Porto arranca às 20h00 de terça-feira, na Arena Auf Schalke, em Gelsenkirchen, com arbitragem do espanhol Gil Manzano. Jogo com relato na antena da Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.