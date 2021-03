18 de março

Morre a segunda vítima do novo coronavírus, SARS-CoV-2.

António Vieira Monteiro, presidente do Conselho de Administração do Banco Santander, tinha 73 anos e estava internado na unidade de cuidados intensivos do hospital Curry Cabral, em Lisboa.

No mesmo dia é decretado o estado de emergência, inédito em 46 anos de democracia.