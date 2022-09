Nos bastidores do TikTok O trabalho traumático dos moderadores

São a parte escondida do trabalho em redes sociais e estão expostos diariamente ao "pior da Humanidade". Conversamos com um moderador de conteúdos do TikTok, sob anonimato. Um testemunho raro de quem arrisca a saúde mental para garantir que o pior da Internet fica de fora dos nossos ecrãs Nota: alguns dos relatos podem chocar os mais sensíveis