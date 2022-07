No meio das cinzas

Ansião. A casa de Arlinda ardeu, mas os filhos ainda não tiveram coragem de lhe contar

As chamas fustigaram Ansião e roubaram ao concelho perto de 2.500 hectares numa semana. Em Mogadouro, Arlinda perdeu a casa, mas ainda não sabe. “Quando ela souber, coitadita, fica ali no meio do chão”, diz Alice Simões, uma irmã. Sérgio Freire foi salvo das chamas por um vizinho, David Rodrigues sente que, “quando corre uma coisa mal, tudo corre mal.”

25 jul, 2022