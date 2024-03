Eleições Legislativas 2024

Projeções. AD vence, mas sem possibilidade de maioria com a IL

10 mar, 2024 - 20:00

Sondagens à boca das urnas mostram uma maioria à direita, com três delas a colocarem o PS ainda dentro do intervalo de votos da AD. No melhor cenário, uma aliança de direita entre a AD e a IL terá 103 deputados.