Tudo o que precisa de saber sobre o Euro 2024

A Alemanha chegou ao Mundial 2006 após uma revolução em toda a estrutura do seu futebol. Chega a 2024 com pedidos de outra renovação, depois da desilusão de 2022. Há novo campeão, pela primeira vez em 12 anos, e duas finais europeias na bagagem. Conheça as diferenças que separam estes 18 anos.