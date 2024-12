De Marco Paulo a Eriksson. As personalidades que nos deixaram em 2024

Quincy Jones

O compositor e produtor norte-americano morreu a 3 de novembro, aos 91 anos.

Quincy Jones foi do Jazz à Pop e ficou conhecido por, entre outras coisas, ter produzido os icónicos álbuns "Thriller" ou "Bad", de Michael Jackson.

Colaborou também com estrelas como Frank Sinatra, Ray Charles ou Ella Fitzgerald, compôs as bandas sonoras de "Roots" e "In the Heat of the Night".

Foi responsável pela gravação do icónico tema "We Are the World", canção composta por Michael Jackson e Lionel Richie, em 1985, e interpretada por alguns dos maiores artistas dos anos 80, com o objetivo de angariar fundos para combater a fome em África.

Quincy Jones foi também o terceiro artista com mais Grammys de sempre (28), num total de 80 nomeações ao longo da carreira.