Tesouro arqueológico pode ser de um galeão de Vasco da Gama

Estamos este ano a comemorar os 500 anos da morte de Vasco de Gama, não acha estranho não haver qualquer interesse ou apoio português para fazer esta pesquisa arqueológica?

Acho, mas eu não quero falar nisso! Eu cheguei a Portugal há três anos e fecharam as portas todas. Vim com os braços abertos, com tudo o que aprendi nestes anos todos a ser professor numa universidade americana, e as pessoas evitam-me, como se eu tivesse lepra.

Mas o que interessa aqui, é que o resto do mundo, e tenho colegas em França, em Espanha e, naturalmente no Quénia, nos Estados Unidos, no Brasil, e estamos a fazer uma equipa enorme, com imensas valências e competências e vamos estudar e publicar isto até ao fim.

Ou seja, há interesse internacional nesta descoberta, mais do que interesse nacional?

Sim, e Portugal não interessa, é um país muito pequenino, as pessoas só falam de futebol.

Não conto com ninguém, a não ser com a Câmara de Sines que foi de facto encantadora. Não vou pedir mais nada a ninguém.

O que é interessante é que como não sabemos nada sobre estas máquinas extraordinárias. Se for o Galeão São Jorge, é um dos primeiros galeões do mundo. Os portugueses inventaram os galeões para ir para o Índico e para lutar contra os otomanos.

É um tipo de navio novo e vamos poder estudar a história dos galeões. Eu fiz tudo o que pude com a Nau da Nossa Senhora dos Mártires, em São Julião da Barra e agora temos outra, e com muito mais madeira.

A madeira está muito partida, mas nós sabemos como é que se tira a informação do sítio. Estou entusiasmadíssimo, como é óbvio.

Com este galeão poderá ficar a saber-se mais sobre a construção naval dessa época?

Sim. Os caçadores de tesouros espatifaram e destruíram a maioria dos navios portugueses que foram encontrados pelo mundo fora.

Portanto, estes restos são preciosos, porque até agora são quase únicos. São os mais antigos. É o casco mais antigo português de uma nau ou de um galeão encontrado em qualquer lado.